A coordenadora do BE contrariou hoje o primeiro-ministro, considerando que a execução orçamental de 2016 mostra que era possível "ter ido mais longe" em setores essenciais, sublinhando que não é o programa eleitoral socialista que está a ser implementado.

Em entrevista ao DN, cuja segunda parte foi hoje publicada, o primeiro-ministro, António Costa, falou da atual situação da geringonça: "Se me disser que o PCP e o Bloco gostavam que fossemos ainda mais longe eu digo-lhe que também eu gostava. Agora, tenho a certeza de que se o Jerónimo de Sousa ou a Catarina Martins estivessem aqui na minha função porventura iriam tão longe quanto aquilo que nós temos ido".

Durante uma ação de pré-campanha para as autárquicas, em Santarém, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre esta declaração do chefe de executivo, tendo sido perentória ao afirmar que "os próprios dados da economia e da execução orçamental do ano passado mostram que podíamos ter ido mais longe".