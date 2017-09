Actualidade

A indústria portuguesa de calçado elegeu os EUA como mercado prioritário para diversificação das exportações e afirma-se empenhada em fazer um trabalho promocional "bem feito" naquele que é "o maior" e "mais exigente" importador de sapatos do mundo.

"OS EUA vão ser, sem dúvida, a nossa aposta, onde vamos fazer um trabalho muito intenso. É o mercado dos mercados, onde as marcas se podem posicionar de uma forma única, e o mais exigente de todos, onde temos que ter mais cuidado ou poderá ser muito prejudicial", afirmou o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), Luís Onofre, em declarações aos jornalistas durante a maior feira de calçado do mundo - a MICAM - que decorre de hoje a quarta-feira em Milão.

Salientando os dois mil milhões de pares de sapatos importados anualmente pelos EUA, o que faz do país "o maior importador de calçado do mundo", o recentemente eleito presidente da APICCAPS (em funções há cerca de quatro meses) destacou ainda o desafio de exigência que coloca às empresas portuguesas do setor.