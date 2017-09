Actualidade

O líder da Liga do Norte (extrema direita), Matteo Salvini, apresentou-se hoje como candidato a primeiro-ministro italiano e prometeu a eleição pelo povo dos juízes e "mãos livres" para as forças de segurança.

Durante uma concentração da tradicional festa anual que a Liga do Norte celebra em Pontida, na província setentrional italiana de Bérgamo, o dirigente apareceu com uma camisola com a inscrição "Salvini primeiro".

Salvini reiterou aos possíveis aliados numa coligação de centro-direita a intenção de ser o candidato a presidente do Governo para as próximas eleições gerais, previstas para fevereiro do próximo ano.