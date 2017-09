Autárquicas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, traçou hoje o objetivo eleitoral de reconquistar a Câmara de Salvaterra de Magos, autarquia que o partido perdeu em 2013 e à qual volta a apresentar a antiga presidente Ana Cristina Ribeiro.

Foi num almoço com casa cheia em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém - onde estiveram hoje cerca de 500 pessoas - que Catarina Martins fixou a fasquia para o concelho perdido nas eleições autárquicas de 2013, o único no país que até então era liderado pelos bloquistas.

"Mudar com o BE, mudar com a Anita, ganhar a Câmara de Salvaterra de Magos e construir aqui o futuro que esta comunidade merece", pediu.