OE2018

O secretário-geral do PCP propôs hoje a extensão da gratuitidade dos manuais escolares até ao 9. ano, prometendo bater-se para ir "tão longe quanto possível" nas negociações do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) com o Governo socialista.

"Temos agora de assegurar que a medida abranja a escolaridade obrigatória. O OE2018 é uma oportunidade para fazer esse caminho, alargando ao segundo e terceiro ciclos [5.º e 6.º e 7.º, 8.º e 9.º anos, respetivamente], levando a gratuitidade dos manuais escolares tão longe quanto possível. Uma oportunidade que não vamos desperdiçar particularmente nesta face de discussão do OE", garantiu Jerónimo de Sousa.

O líder da Coligação Democrática Unitária (CDU), juntando comunistas ecologistas e independentes, discursava num almoço-comício, em Beja, no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de 01 de outubro.