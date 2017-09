Autárquicas

O candidato do PS à presidência do município de Lisboa e atual presidente da autarquia, Fernando Medina, disse hoje que a sua campanha vai ser marcada "por um intenso contacto popular", nomeadamente com as "forças vivas" da cidade.

"Nós estamos no início da reta final da campanha eleitoral, que vai ser marcada por um intenso contacto popular em todas as freguesias da cidade, procurando falar com o maior número de pessoas de coletividades, de associações, de entidades representativas das forças vivas", declarou o candidato.

Falando aos jornalistas à margem de um almoço convívio realizado nas instalações do clube desportivo dos Olivais sul, Fernando Medina apontou que "esta é mais uma dessas iniciativas".