O Belenenses venceu hoje na receção ao Estoril-Praia, por 2-1, com golos de Tiago Caeiro e André Sousa, e manteve a invencibilidade no Estádio do Restelo, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este triunfo, com golos do suplente Tiago Caeiro, aos 73 minutos, e de André Sousa, aos 83, o Belenenses subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos sete pontos do Vitória de Guimarães, que hoje visita o Sporting de Braga.

O Estoril-Praia, que jogou desde os 78 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Allano, ainda reduziu, por Kléber, aos 90+4, sem evitar a terceira derrota consecutiva e a queda para o 13.º posto, com seis pontos.