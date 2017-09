Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que o Governo "demorou duas semanas a dar razão" ao ex-Presidente da República Cavaco Silva e defendeu que "as retóricas mentirosas" têm um prazo de validade curto.

Na apresentação da candidatura de Nuno Gonçalves (apoiado por PSD e CDS-PP) à Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Passos Coelho recordou a intervenção de Cavaco Silva na Universidade de Verão do PSD, quando este disse que "a realidade acaba por derrotar sempre a ideologia" e foi então criticado por todos os partidos à esquerda.

"Demoraram duas semanas a dar-lhe razão", afirmou, apontando como exemplos afirmações do ministro Pedro Marques de que não há folga, do ministro das Finanças que chamou a atenção para as metas orçamentais e do próprio primeiro-ministro, que diz ser necessário prosseguir o caminho "com equilíbrio".