Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, parte na segunda-feira para Nova Iorque, onde participará na 72.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo na quarta-feira um discurso em defesa do desenvolvimento sustentável e do combate global às alterações climáticas.

António Costa, que será pela primeira vez orador numa Assembleia Geral das Nações Unidas, tem o seu discurso previsto para as 11:30 locais (mais cinco horas em Lisboa) de quarta-feira - dia em que logo ao início da manhã também fará uma intervenção de fundo sobre oceanos num evento promovido pela Noruega.

"Durante a sua presença na Assembleia Geral das Nações Unidas, a principal mensagem política de António Costa vai ser a defesa da paz sustentável no mundo, que por sua vez exige um caminho de desenvolvimento sustentável dos povos e a defesa do ambiente, sobretudo através de um combate global às alterações climáticas", referiu à agência Lusa fonte do executivo português.