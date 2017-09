Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, assegurou hoje que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) vai contemplar um desagravamento fiscal para todos os escalões do IRS e sublinhou que a sobretaxa vai ser extinta no próximo ano.

"A redução da carga fiscal [em 2018] é uma certeza. Mais uma vez e pelo terceiro ano consecutivo. Especialmente na tributação sobre o trabalho", destacou o governante numa entrevista concedida à RTP1.

"A fórmula ainda não está fechada, mas vamos trazer um alívio adicional", assinalou, tendo apontado para a extinção da sobretaxa no próximo ano.