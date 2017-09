Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, respondeu hoje ao líder do PSD que os bloquistas querem rever a legislação laboral, assumindo os compromissos eleitorais de precariedade zero nas autarquias e trabalho justo nas empresas contratadas pelo poder local.

"Pedro Passos Coelho dizia que não há dia nenhum em que o BE não queira reverter a legislação laboral. Pois tem toda a razão e se era uma acusação ao Bloco, culpados somos. Sim, queremos rever a legislação laboral", afirmou hoje à noite Catarina Martins num jantar da pré-campanha autárquica em Tomar, distrito de Santarém.

Em Viseu, no sábado, o líder do PSD disse que "não há dia em que o PCP e o BE não queiram reverter a legislação laboral, um dos elementos críticos".