Actualidade

O histórico 'talkshow' Saturday Night Live, o drama familiar "Big Little Lies" e "The Handmaid's Tale", dominaram esta noite os prémios Emmy, que distinguem as produções televisivas norte-americanas.

A 69.º edição da entrega dos prémios decorreu numa cerimónia em Los Angeles em que a política e o Presidente Trump foram as "estrelas" convidadas.

A série "The Handmaid's Tale", baseada na adaptação de um romance homónimo de Margaret Atwood sobre uma América nas mãos de uma seita totalitária, venceu melhor série dramática e dominou a noite dos prémios de televisão com um total de cinco Emmy.