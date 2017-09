Actualidade

A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) pediu hoje o "acesso urgente" e "sem entraves", ao estado birmanês de Rakhine, de entidades que prestam ajuda humanitária para auxiliar a população.

O pedido, realizado em comunicado, tem lugar durante as operações militares iniciadas no passado dia 25 de agosto em Rakhine, quando teve início uma nova vaga de violência no estado de Rakhine.

Pelo menos 389 mil 'rohingya' cruzaram a fronteira para o Bangladesh desde 25 de agosto, altura em que a violência escalou após uma ofensiva militar lançada na sequência do ataque, nesse dia, contra três dezenas de postos da polícia efetuado pela rebelião, o Exército de Salvação do Estado Rohingya, que defende os direitos daquela minoria muçulmana.