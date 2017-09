Actualidade

O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson e o homólogo russo Sergueï Lavrov encontraram-se no domingo em Nova Iorque, antes do início da assembleia geral da ONU, quando as relações entre Washington e Moscovo estão em baixa.

Durante a reunião, reafirmaram o seu compromisso com a redução da violência na Síria e com a criação de condições para fazer progredir o processo político de Genebra, de acordo com um comunicado do departamento de Estado norte-americano.

A Síria é um dos dossiers em que Washington espera conseguir um entendimento com Moscovo.