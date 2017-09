Coreia do Norte

Quatro caças F-35B e dois bombardeiros B-1B dos Estados Unidos realizaram hoje a simulação de um bombardeamento sobre a Península da Coreia, na sequência do disparo, sexta-feira, de um míssil balístico de Pyongyang.

No exercício aéreo participaram também quatro caças sul-coreanos F-15K, de acordo com a agência de notícias Ynohap que cita fontes do governo de Seul.

Os exercícios aéreos decorreram três dias depois de a Coreia do Norte ter realizado o lançamento de um míssil que percorreu 3.700 quilómetros antes de cair no mar e depois de ter sobrevoado o arquipélago do Japão.