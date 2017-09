Actualidade

O volume de tráfego portuário nos portos comerciais do continente atingiu entre janeiro e julho o valor mais elevado de sempre, chegando às 57 milhões de toneladas, mais 7,1% do que em igual período de 2016.

Segundo o relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), esta marca foi atingida nos portos de Leixões, Aveiro, Figueira da Foz e Sines.

"Sendo o desempenho do sistema portuário, o resultado da conjunção do comportamento distinto dos vários portos e do confronto de variações positivas e variações negativas, é importante sublinhar que no período em análise as cerca de 3,8 milhões de toneladas movimentadas a mais do que no período homólogo de 2016, resultaram de variações positivas dos portos de Leixões (7,4%), Aveiro (21,8%), Figueira da Foz (6,4%), Lisboa (26,8%) e Sines (5,1%)", refere.