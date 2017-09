Actualidade

A construção do novo quartel dos Bombeiros Municipais de Viseu arranca hoje e deverá estar concluída no prazo de um ano com o objetivo de melhorar as condições de operacionalidade da corporação.

Segundo o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, "este será um equipamento moderno e eficiente que responde às exigências de operacionalidade dos bombeiros municipais e às necessidades de suporte do aeródromo municipal".

Este novo equipamento, que há muito era desejado, representa um investimento de cerca de 800 mil euros.