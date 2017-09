Actualidade

As ações do BCP continuavam hoje a meio da sessão a liderar os ganhos na bolsa em Lisboa, a subirem 5,13% para 0,2255 euros.

Cerca das 11:00, as ações do BCP eram as mais transacionadas, tendo mudado de mãos cerca de 64,7 milhões de ações num valor total de cerca de 14,7 milhões de euros.

À mesma hora, o principal índice, o PSI20, outra vez com apenas 18 títulos, estava a subir 1,50% para 5.280,62 pontos - com 17 'papéis' a valorizarem-se e apenas um a descer (EDP).