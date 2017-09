Actualidade

O presidente do PSD acusou hoje o ministro das Finanças de "uma habilidadezinha de comunicação" ao parecer que está anunciar uma novidade em termos fiscais, quando o Governo apenas irá cumprir o compromisso de acabar com a sobretaxa.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma iniciativa de campanha autárquica em Chaves (Vila Real), Pedro Passos Coelho reagiu à entrevista do ministro das Finanças, Mário Centeno, que assegurou no domingo à RTP que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) vai contemplar um desagravamento fiscal para todos os escalões do IRS e sublinhou que a sobretaxa vai ser extinta no próximo ano.

Passos Coelho considerou que, uma vez que já estava prometido um alívio fiscal nos escalões mais baixos, "criou-se a expectativa de que haveria uma redução em todos os escalões".