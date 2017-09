Actualidade

O Supremo Tribunal do Iraque ordenou hoje a suspensão do referendo sobre a independência do Curdistão iraquiano, previsto para 25 de setembro, até que a constitucionalidade da consulta seja verificada.

"O Supremo Tribunal emitiu uma ordem de suspensão do processo de organização do referendo previsto para 25 de setembro pela presidência do Curdistão até que sejam verificadas as queixas que recebeu de que essa consulta é inconstitucional", anunciou a mais alta instância judicial do país em comunicado.

Um porta-voz do tribunal, Ayas al-Samouk, precisou à imprensa que o tribunal recebeu várias queixas e decidiu suspender a consulta para poder analisá-las.