OE2018

A coordenadora do BE, Catarina Martins, insistiu hoje numa "significativa baixa" do IRS, considerando que o alívio fiscal se deve concentrar nos "escalões que foram mais penalizados pelo gigantesco aumento de impostos" feito pelo anterior Governo PSD/CDS-PP.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, uma ação de pré-campanha para as eleições autárquicas, Catarina Martins foi questionada sobre entrevista à RTP do ministro das Finanças, Mário Centeno, na qual garantiu que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) vai contemplar um desagravamento fiscal para todos os escalões do IRS e reiterou que a sobretaxa vai ser extinta no próximo ano.

"O que nós achamos é que era bom tomarmos duas decisões: que houvesse uma baixa de IRS que fosse significativa e não uma medida que fosse apenas simbólica e que, havendo um alívio do IRS, ele se deve concentrar nos escalões que foram mais penalizados pelo gigantesco aumento de impostos que fez Vitor Gaspar", explicou.