Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, admitiu hoje que irá fazer várias alterações na equipa madeirense para o jogo de terça-feira com o Sporting, da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol.

"Claramente que sim, pela quantidade de jogos e pelo último ter sido muito em cima da próxima partida com o Sporting. Daí que uma rotatividade quase obrigatória, merecida e justa para quem anda a trabalhar bem e os restantes jogadores do plantel do Marítimo estão a trabalhar muito bem. Analisando o esforço da equipa no último jogo, a minha conclusão é de que preciso inevitavelmente de fazer grandes mudanças neste jogo", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Alvalade.

O técnico denota que tem muitos jogadores desgastados, pelo que promoverá uma rotatividade, para evitar o risco de aumentar o número de baixas por lesão, sendo que só irá decidir a equipa titular na manhã de terça-feira.