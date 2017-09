Actualidade

A saída de Portugal do 'rating' de 'lixo' pela Standard and Poor's foi recebida com "surpresa" pelos analistas, que preveem um impacto positivo no financiamento do Estado e dos privados e um aumento do interesse dos investidores nas empresas portuguesas.

"Foi uma surpresa em termos de 'timing', foi mais cedo do que se esperava", disse à Lusa Bernando Câncio, do Banco Big, uma opinião alinhada com a de José Lagarto, da Orey Financial, que estava à espera que a S&P fizesse uma mudança de perspetiva para positiva "para preparar o mercado", antes de alterar a classificação da notação financeira da dívida da República.

Para Filipe Garcia, da IMF - Informação de Mercados Financeiros, que também ficou surpreendido com a decisão, a atribuição pela S&P do grau de investimento à dívida soberana de Portugal é um certificado de que, na opinião da empresa de notação financeira, "o pior já é passado e de que Portugal continua a trilhar um caminho de sucesso perante o problema da dívida" pública, ainda que continue muito elevada face ao Produto Interno Bruto (PIB).