Actualidade

O treinador da seleção portuguesa feminina de futebol, Francisco Neto, afirmou hoje que quer ter "mais bola" no segundo particular com a Finlândia, em relação ao empate 1-1 em Arouca.

"Se conseguirmos retirar a bola à Finlândia, como fizemos na segunda parte do primeiro jogo, poderemos diminuir os efeitos do jogo físico e vertical das finlandesas. Queremos controlar o jogo e para isso temos de ter mais bola, para que o adversário se desgaste", afirmou Francisco Neto.

Em conferência de imprensa, em Santa Maria da Feira, palco do encontro de terça-feira, Francisco Neto admitiu, assim, uma mudança de estratégia, sendo que também prometeu alterações em relação às eleitas para o 'onze'.