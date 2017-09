Actualidade

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, respondeu hoje às críticas do estado do relvado nos Barreiros, dizendo que os insulares estão no terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol pelo trabalho feito.

"Se o Marítimo foi sexto o ano passado, conseguiu com mérito seu. Se o Marítimo está na posição em que está e está a conseguir um bom campeonato, não é fruto do relvado, é fruto sim do trabalho, porque, senão, no passado não tinha esses resultados e no presente também não", afirmou hoje, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira com o Sporting, para a primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga.

No rescaldo dos últimos três triunfos 'verde-rubros', todos conseguidos no Funchal, Estoril-Praia, Rio Ave e Desportivo das Aves contestaram as condições do 'tapete' do Estádio do Marítimo.