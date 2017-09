Actualidade

Os futebolistas Alex Telles e André André foram hoje baixas no treino do FC Porto, ambos devido a lesões contraídas domingo na visita ao Rio Ave, da sexta jornada da I Liga, que os 'dragões' venceram por 2-1.

O lateral esquerdo brasileiro efetuou treino de recuperação e tratamento à mialgia de esforço no adutor direito, enquanto o médio português, que substituiu Alex Telles no desafio, aos 80 minutos, viu confirmada a entorse do tornozelo esquerdo e limitou-se a fazer tratamento.

A sessão de trabalho, que decorreu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, não contou com o jovem defesa Diogo Dalot, que voltou a evoluir com a equipa B.