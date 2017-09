Actualidade

O antigo presidente da Junta de Freguesia de Odivelas Vítor Machado foi condenado a uma pena efetiva de seis anos e meio de prisão por peculato, prevaricação e falsificação de documento, crimes cometidos no mandato 2009/2013.

O ex-autarca foi também condenado na pena acessória de proibição do exercício de cargo público durante quatro anos. Segundo o acórdão do Tribunal de Loures, a que a agência Lusa teve hoje acesso, estão em causa crimes cometidos no âmbito da autorização de emissão de vales para pagamentos a funcionários e em benefício próprio, proibidos por lei, e a concessão de isenções de pagamentos de taxas de publicidade e de ocupação da via pública a terceiros.

Contactado hoje pela Lusa, Vítor Machado disse que vai recorrer da condenação para o Tribunal da Relação de Lisboa, reclamando a sua inocência.