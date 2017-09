Actualidade

O furacão Maria ganhou força e atinge agora a categoria 3, numa escala de 5, quando prossegue em direção às Caraíbas, anunciou hoje o Centro Nacional de Furações (NHC) norte-americano em Miami.

O NHC precisou que o olho do furacão deverá atingir as ilhas Leeward ao início da noite de hoje, quando o centro se situava a cerca de 95 quilómetros a leste da Martinica, com ventos máximos que atingem os 195 quilómetros por hora.

O furacão mantém um percurso que o levará para perto das ilhas atingidas pelo furacão Irma e ainda em direção a Porto Rico, República Dominicana e Haiti. Já foram emitidos avisos de furacão em Guadalupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat e Martinica.