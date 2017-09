Actualidade

A vida e obra do escritor Antero de Quental servem de mote para o primeiro itinerário das Viagens Literárias, no domingo, iniciativa do Cineclube de Coimbra Fila K, associação sem fins lucrativos.

Intitulada "Antero de Quental, entre Coimbra e Buçaco", a viagem literária será a primeira de uma série que prestará homenagem a outros escritores ligados à região de Coimbra, como Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), Carlos Oliveira (Cantanhede), Jorge de Sena (Figueira da Foz) ou Vitorino Nemésio (Penacova).

"A ideia é criar condições para um diálogo entre a literatura, o património, a gastronomia e as riquezas naturais de uma região que tem como centro Coimbra", explicou hoje Carlos Coelho, do Fila K, durante uma conferência de imprensa na Mata do Buçaco, palco da viagem literária de domingo.