Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que "está para decisão próxima em Conselho Superior de Defesa Nacional a renovação de uma missão portuguesa em África e uma nova missão na Europa", sem adiantar mais detalhes.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas falava aos jornalistas na Base Aérea de Málaga, Espanha, durante uma visita aos militares da Força Aérea Portuguesa que estão ao serviço da agência europeia de controlo de fronteiras, Frontex.

Questionado sobre a situação deste ramo militar, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "a Força Aérea, neste momento, está com um universo muito interessante de salto em frente, de hipóteses de salto em frente", e apontou como exemplos a aquisição das aeronaves KC-230 e o futuro do atual aeródromo militar do Montijo.