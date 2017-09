Actualidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou hoje para um maior esforço no combate às doenças não transmissíveis, a maior causa de morte no planeta, considerando que "o mundo não está no bom caminho".

Num relatório hoje divulgado sobre doenças não transmissíveis, a OMS considera que não estão a ser feitos os esforços suficientes para reduzir em um terço a taxa de mortalidade prematura por doenças não transmissíveis até 2030.

"Houve alguns progressos (...) mas eles foram limitados", disse aos jornalistas o diretor do departamento de prevenção de doenças não transmissíveis da OMS, Douglas Bettcher.