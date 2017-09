Actualidade

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, antecipou hoje uma descida da dívida pública de Portugal no maior montante de há 19 anos, o que se deverá ao trabalho do PS e ao cumprir de "promessas" do partido.

"Portugal vai ter a maior redução dos últimos 19 anos da dívida anual. Isto é obra do PS, e nós socialistas temos de estar orgulhosos", declarou a socialista, falando num comício em Almada, onde o PS avança nas autárquicas de 01 de outubro com a candidatura de Inês de Medeiros.

No domingo, em Trancoso, o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, havia declarado que Portugal vai começar a reduzir a sua dívida pública "a partir de outubro", indicador que, aliado à descida do défice, sustenta o caminho de recuperação económica do país.