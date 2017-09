Actualidade

O Presidente da República elogiou hoje "a excelência" dos militares da Força Aérea Portuguesa que estão ao serviço da Frontex e apontou esta agência de controlo de fronteiras como "um dos grandes sucessos europeus".

Acompanhado pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Rolo, Marcelo Rebelo de Sousa foi conhecer no terreno as operações da Frontex ao largo de Málaga, Espanha, onde embarcou numa aeronave C-295, configurada para missões de vigilância, reconhecimento e busca e salvamento marítimos.

Em declarações aos jornalistas, na Base Aérea de Málaga, o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas considerou que a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex) "é um dos grandes sucessos europeus", que conta com o empenhamento de Portugal.