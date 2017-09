Actualidade

O secretário-geral do PCP desejou hoje mais soberania para Portugal também no capítulo da supervisão bancária, comentando as medidas preconizadas pelo grupo de trabalho específico para reforma do setor criado pelo Governo socialista.

"Também nesta área deveria haver a recuperação da soberania perdida, tendo em conta que a supervisão da União Europeia é que geralmente determina o andamento das coisas. Era um bom momento para recuperar essa soberania", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder da Coligação Democrática Unitária (CDU), que junta comunistas, ecologistas e independentes, respondia a jornalistas, salvaguardando não conhecer ainda as propostas em detalhe, numa "arruada" na cada vez mais multicultural e interclassista rua Morais Soares, em Lisboa, juntamente com o cabeça de lista à Câmara Municipal da capital, o já vereador e eurodeputado João Ferreira, entre outros elementos e muitas dezenas de militantes, em campanha autárquica.