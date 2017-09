Actualidade

A secretária-geral indigitada do Sistema de Informações da República Portuguesa admitiu hoje que a nova lei sobre acesso a metadados ajudou a melhorar as relações com os serviços estrangeiros, mas evitou dizer se as "secretas" devem fazer escutas.

"Respeitarei o quadro legal existente", afirmou a embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, na audição das comissões de Assuntos Constitucionais e de Defesa Nacional, no parlamento, em Lisboa, questionada pelo PS, PCP, BE e PCP sobre a lei que permite acesso dos serviços aos dados de comunicações, os metadados, mas não a escutas telefónicas.

Antes, na sua intervenção inicial perante os deputados, a secretária-geral do SIRP escolhida pelo primeiro-ministro, António Costa, já havia dito que era a favor das atuais competências dos serviços de informações - Serviços de Informações e Segurança (SIS) e Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).