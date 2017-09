Autárquicas

O porta-voz do PAN, André Silva, disse hoje que o objetivo do partido às eleições autárquicas é eleger um deputado municipal nos 32 concelhos onde apresentam candidaturas e uma vereadora para a câmara de Lisboa.

"O grande objetivo é eleger um deputado municipal em todos os concelhos onde nos candidatamos para todas as assembleias municipais e eleger uma vereadora em Lisboa", disse aos jornalistas o deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que hoje à noite participou num jantar com a candidata do partido à Câmara Municipal de Lisboa, Inês Sousa Real.

André Silva adiantou que alcançar o objetivo é difícil, "mas é possível porque, cada vez mais, as pessoas se revêm nas propostas do PAN".