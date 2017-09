Celebridades

Futebolista divulga fotografia de família para ‘calar’ especulações de que estará separado da sua mulher.

A notícia deixou em alvoroço os fãs de Gerard Piqué e Shakira: um dos casais mais mediáticos do planeta podia estar à beira da rutura.

Ao longo dos últimos dias, muito se especulou acerca do fim do conto de fadas entre a cantora colombiana e o jogador do Barcelona, mas o casal veio calar os rumores, garantindo que a relação está bem e recomenda-se.

Através das redes sociais, o defesa central ‘culé’ mostrou ao Mundo que continua feliz ao lado da mulher ao partilhar uma fotografia de Shakira com os filhos durante uma folga.

Ainda assim, a imagem de família feliz não descansou os fãs de ambos e muitos garantem mesmo que as duas estrelas atravessam a primeira grande crise na relação que começou em 2011.

Os rumores de separação nasceram no país da cantora, a Colômbia. Vários meios locais davam conta que Shakira decidiu terminar a relação de sete anos e que, inclusivamente, já tinha saído de casa.

A notícia da rutura era sustentada com a ausência de fotografias de família nas redes sociais e também pelo facto de a artista andar ausente dos jogos do marido.

De acordo com a imprensa internacional, o casal atravessa a primeira grande crise no relacionamento e nem as fotografias de família partilhadas ‘calam’ o mau momento.