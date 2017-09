OE2018

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o Governo a apresentar o Orçamento do Estado (OE) na totalidade antes do limite de 15 de outubro, para não estar a "fazer anúncios todos os dias, a conta-gotas".

"O que desafiamos é que se o Governo quer ir por aí, então que apresente o desenho final do Orçamento do Estado. O dia 15 de outubro é só uma data limite, pode ser apresentado o Orçamento em qualquer momento", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista advertiu que, se o executivo "não tem capacidade para o apresentar antes, então, talvez fosse mais prudente não fazer anúncios todos os dias, a conta-gotas".