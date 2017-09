OE2018

O deputado do PAN, André Silva, disse hoje que a saúde e a educação são as prioridades do partido para o Orçamento do Estado do próximo ano, estando a negociar com o Governo socialista compromissos nessas áreas.

"É extremamente importante neste Orçamento do Estado um forte compromisso do Governo na área da saúde e da educação", afirmou aos jornalistas o porta-voz e o deputado do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que hoje à noite participou num jantar com a candidata do partido à Câmara Municipal de Lisboa, Inês Sousa Real.

André Silva adiantou que o PAN quer, em 2018, um aumento de nutricionistas e psicológicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que a oferta da fruta passe a incluir as crianças da pré-escola.