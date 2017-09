Autárquicas

Do Minho ao Alentejo, passando pela região do Grande Porto, Oeste e Ribatejo, os líderes dos principais partidos vão passar hoje o primeiro dia da campanha oficial para as eleições autárquicas na 'estrada'.

A caravana mais a norte será a do líder do PSD, com Pedro Passos Coelho a arrancar o dia em território 'laranja', com a inauguração da sede de campanha de João Manuel Esteves, que se recandidata a um segundo mandato à frente da Câmara de Arcos de Valdevez, município liderado pelos sociais-democratas desde as primeiras eleições autárquicas de 1976.

Depois dessa ação marcada para o meio da manhã, o líder social-democrata só voltará a ter agenda à noite, com um jantar autárquico em Viana do Castelo, onde o PS soma 24 anos consecutivos de poder.