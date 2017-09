Actualidade

O Senado norte-americano aprovou um projeto de orçamento para o próximo ano fiscal de 700.000 milhões de dólares (584.700 milhões de euros) para o Pentágono, superior aos existentes no auge das guerras do Afeganistão e Iraque.

Com 89 votos a favor e oito contra, a Câmara Alta aprovou na segunda-feira este projeto orçamental que prevê destinar cerca de 8.500 milhões de dólares (7.101 milhões de euros) para a defesa antimísseis em plena escalada de tensões com a Coreia do Norte.

O orçamento prevê investimentos de 640.000 milhões de dólares (534.662 milhões de euros) na manutenção da estrutura do Pentágono (compra de armas e salários), e os 60.000 (50.128 milhões de euros) restantes nas operações militares no Iraque, Síria, Afeganistão ou outros lugares.