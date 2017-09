Actualidade

O Japão vai instalar um novo sistema antimísseis PAC-3 na ilha de Hokkaido, em resposta aos dois recentes lançamentos pela Coreia do Norte que sobrevoaram o norte do país, confirmou hoje à Efe o Ministério da Defesa japonês.

A instalação do sistema antimísseis Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) numa base militar da cidade de Hakodate chega quatro dias depois de o regime de Kim Jong-un ter realizado o seu mais recente lançamento de um míssil de médio alcance que caiu no oceano Pacífico após sobrevoar essa zona do Japão.

Pyongyang, que ameaçou "afundar território" japonês com una bomba nuclear pelo apoio às sanções promovidas pelos Estados Unidos também sobrevoou o norte do Japão com outro míssil a 29 de agosto.