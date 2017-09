Actualidade

O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, encontrou-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Nova Iorque, no âmbito dos trabalhos da assembleia geral anual da ONU, anunciou hoje a presidência egípcia.

O encontro tinha como objetivo discutir o processo de paz israelo-palestiniano, parado desde 2014, segundo o Cairo.

O Presidente Al-Sissi sublinhou a importância de "relançar as negociações entre palestinianos e israelitas com vista a alcançar uma solução abrangente".