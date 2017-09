Actualidade

O chefe do Pentágono, James Mattis, definiu hoje diretrizes provisórias sobre o veto do Presidente norte-americano aos transexuais que incluem a suspensão do recrutamento e proíbem as operações de mudança de género a partir de março de 2018.

"Em primeiro lugar, continuaremos a tratar todos os nossos membros com dignidade e respeito", afirma Mattis nas diretrizes, que deverão estar definitivamente estabelecidas e entrar em vigor em fevereiro de 2018.

As regras provisórias ordenam a suspensão do recrutamento de transexuais e proíbem as operações de mudança de género a partir de 22 de março de 2018, exceto as que são consideradas "necessárias" para a saúde do indivíduo.