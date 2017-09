Actualidade

Os investigadores da ONU que acompanham a situação dos direitos humanos na Birmânia reiteraram hoje o apelo "a um acesso completo e sem obstáculos" ao país, demonstrando "grande preocupação" sobre os direitos humanos.

"É importante vermos com os nossos próprios olhos onde se localizam os alegados abusos para falarmos diretamente com as pessoas afetadas e com as autoridades", disse a presidente da missão de estabilização para a Birmânia, Marzuki Darusman perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

Os militares birmaneses são acusados de atos de "limpeza étnica" que já provocou a fuga de 410 mil pessoas da minoria muçulmana rohingya para o Bangladesh, desde o final do mês de agosto.