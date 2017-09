Actualidade

A empresa de brinquedos norte-americana Toys 'R' Us apresentou um pedido de insolvência devido à sua elevada dívida e às mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores, que compram cada vez mais pela Internet.

A empresa apresentou o pedido de 'proteção de falência' no Tribunal de Falências do Distrito Leste da Virgínia (Estados Unidos).

A empresa, com várias em lojas em Portugal, avançou com um processo para reestruturar a sua rede comercial, que inclui fechar as instalações menos lucrativas e renovar o resto para melhorar a experiência de compra dos consumidores, segundo disseram à agência de notícias EFE fontes conhecedoras do processo.