Actualidade

Os trabalhadores da Somincor vão estar em greve de 03 a 07 de outubro pelo fim do regime de laboração contínua no fundo da mina, em Aljustrel, e pela progressão de carreiras, entre outras matérias, anunciou o sindicato.

Além desta greve, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, os trabalhadores decidiram ainda que, "caso as repostas da administração continuem, a não ser favoráveis, realizarão mais cinco dias de greve no mês de novembro e outros cinco em dezembro, em datas a definir oportunamente".

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o fim do regime de laboração continua no fundo da mina, a humanização dos horários de trabalho, a antecipação da idade da reforma dos funcionários adstritos às lavandarias, a progressão nas carreiras e a revogação das alterações unilaterais na política de prémios.