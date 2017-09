Actualidade

Os deputados da Comissão Parlamentar da Saúde aprovaram hoje por unanimidade a chamada do ministro da Saúde ao parlamento para ser ouvido sobre "a situação dos profissionais de enfermagem", numa audição que deverá acontecer na primeira semana de outubro.

De acordo com o deputado bloquista Moisés Ferreira, a ida do ministro da Saúde ao parlamento tinha sido solicitada pelo BE e pelo PCP, através de dois requerimentos que foram aprovados por unanimidade.

A data da audição de Adalberto Campos Fernandes terá ainda de ser acordada, embora deva acontecer na primeira semana de outubro, segundo o mesmo deputado.