O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), sediado na Covilhã, anunciou hoje que foi realizado pela primeira vez naquela unidade hospitalar um implante de prótese peniana, um tratamento de última geração para homens com disfunção erétil.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CHCB explica que o procedimento em causa foi realizado no dia 08 e que se trata de uma cirurgia para implantação de uma "prótese peniana insuflável de 3 componentes", que se destina aos pacientes que não obtêm melhorias com as demais terapêuticas.

"O doente submetido a este procedimento, trata-se de um indivíduo com 48 anos de idade, vítima de um acidente de viação grave, do qual resultaram várias fraturas da bacia, lesão do plexo lombossagrado (região lombar) e outras sequelas, das quais se destaca disfunção erétil de causa neurológica, que, apesar de todas as terapêuticas tentadas para reverter o quadro, não apresentou melhorias", aponta a nota.