As doenças respiratórias crónicas são responsáveis por 12,4% dos óbitos e constituem a terceira causa de morte em Portugal, atrás das doenças cardiovasculares e do cancro, segundo o Relatório do Programa Nacional de Doenças Respiratórias, apresentado hoje em Faro.

Cristina Bárbara, que apresentou o relatório do Programa Nacional para as Doenças Respiratória de 2017, disse à agência Lusa que "anualmente 12% dos óbitos em Portugal são provocados por doenças respiratórias", mas tem-se registado uma tendência de diminuição do número de "mortes prematuras" por doenças respiratórias, ou seja, as registadas em pessoas abaixo dos 70 anos.

Mas as "não prematuras, que afetam pessoas acima dos 70 anos, têm aumentado", contrapôs, frisando que é esta faixa etária a que tem contribuído mais para colocar as doenças respiratórias como a terceira principal causa de morte em Portugal.